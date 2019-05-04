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Başkan Erdoğan'dan 3 dilde dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in Anadolu Ajansı’nın Gazze’deki ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınadı.

Siyaset / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 23:07
Başkan Erdoğan'dan 3 dilde dünyaya mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki ofisine yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıyı Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, “İsrail'in Anadolu Ajansı'nın Gazze ofisine yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye ve Anadolu Ajansı, tüm bu saldırılara rağmen Gazze ve Filistin'in diğer bölgelerindeki İsrail terörünü ve zulmünü dünyaya haykırmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.





Sosyal MedyaAnadolu AjansıFilistinCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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