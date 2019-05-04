USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Avukatın motosikletçi iddiası: Evinde çıplak uyandım

Kadıköy'de yaşayan 24 yaşındaki stajyer avukat R.G.G., geçen pazartesi akşamı Beşiktaş’ta arkadaşları ile iş yemeğinde buluştu.

3. Sayfa / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:08
Avukatın motosikletçi iddiası: Evinde çıplak uyandım

Genç avukat, program sonrası evine gitmek için motosikletli servis uygulaması ‘Scotty’ üzerinden bir araç çağırdı. Sabah uyandığında kendisini motosiklet sürücüsü K.Ö.’nün evinde çıplak halde bulduğunu belirterek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı. R.G.G., hemen Çengelköy Polis Merkezi’ne gitti. Üzerindeki iç çamaşırlarını delil olarak karakola veren genç avukat, motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu.

Soruşturma başlatan savcılık şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Motosiklet sürücüsü ise saklandığı evde yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli hakkında savcılık tutuklama kararı verdi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği ise şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

‘HİÇBİR ŞEY HATIRLAMIYORUM’
İstismar şüphelisinin serbest bırakılmasına tepki gösteren R.G.G., “Motosiklet ile daha hızlı gideceğimi düşündüğüm için sürücü çağırdım. Kaskı giydikten sonra hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni Çengelköy’de bir eve götürmüş. Sabah uyandığımda üzerimde kıyafetlerim yoktu. Bu sürücü de yanımdaydı. Şok ile uyandım. Çok korkmuştum. Psikolojim bozuldu” dedi. Stajyer avukat, dün de adliyeye giderek şüpheli K.Ö.’nün tutuklanması için üst mahkemeye itirazda bulundu.

SCOTTY: HESABI KAPATILDI
Motorlu servis uygulaması Scotty ise olay üzerine yaptığı açıklamada “Konu tarafımıza iletildiği andan itibaren öncelikle uygulamamızın kullanıcısı olan sürücünün hesabı kapatılmış, yolculuk yapan kullanıcı ve avukatıyla irtibata geçilmiş, olayın aydınlatılması için tüm hukuki gereklilikler yerine getirilmiştir” denildi. Kaynak : Hürriyet

Adli KontrolTutuklama KararıÇengelköyMotosiklet Sürücüsü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı