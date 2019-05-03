400 TL'yle hayatı değişti

Antalya'da bir AVM tarafından düzenlenen hediye çekilişinde 2018 model spor otomobil talihli bir aileye teslim edildi. Otomobilin sahibi olan aile, yüzlerce kişi arasından 1 Nisan tarihinde yapılan çekilişte arabayı kendilerinin kazandıklarının şokunu üzerinden atamadı. Milli Piyango bileti bile almayan talihli, 'Demek ki kısmetimizde varmış' dedi.



Anahtar teslim töreninde konuşan talihli Serhat Oral, tamamen şans eseri çekilişe katıldığını belirterek, 'Ben şansa çok inanmayan biriyim. Milli Piyango bileti bile almayan insanım ama demek ki nasibimizde varmış. Bankonun önü boştu, fişleri uzattım ve arkadaşlar işlemleri yaptılar. Fişler toplamda 400 TL tutarındaydı. Öğrendiğimde inanmak istemedim, çok güzel bir duygu. Bana çıkabiliyormuş, diğer vatandaşlara da çıkabiliyormuş' diye konuştu.



Heyecanı yüzünden okunan eşi Görkem Oral ise cümle kurmakta güçlük çekti. Araba ile bir seyahat planları olup olmadığı sorulan Oral, 'İnşallah Ayvalık'a yeğenimizin yanına gideceğiz. Yeğenimiz Esil yeni doğmuştu, ona hediye almak için gelmiştik AVM'ye. Onun şansı ile böyle bir fırsat elimize geldi' şeklinde konuştu.



Ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki oğulları Poyraz Şeref, arabanın direksiyon koltuğuna oturarak, ailesine poz verdi. Kaynak : İHA

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