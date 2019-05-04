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15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi sırasında şehit olan Özel Harekat Polisi Seyit Ahmet Çakır’ın 2,5 yaşındaki kızı Eylül Çakır uzun süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 04 Mayıs 2019 Cumartesi 09:39
15 Temmuz şehidinin kızı hayatını kaybetti

15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’nde Gölbaşı Özel Harekat Dairesine düzenlenen ilk bombalı saldırıdan kurtulan ama ikinci saldırıda şehit düşen Seyit Ahmet Çakır’ın ailesi yeni bir ölüm haberiyle sarsıldı. Özel Harekatçı Çakır’ın şehit olmasından 20 gün önce doğan kızı 2,5 yaşındaki Eylül Çakır hayatını kaybetti. Küçük Eylül Çakır’ın uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ve dün hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hayata gözlerini yuman Eylül Çakır’ın babası Seyit Ahmet Çakır’ın yanına defnedileceği belirtildi. Kaynak : İHA

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