Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.







Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31



İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30



İzmir: Az bulutlu ve açık 33



Adana: Az bulutlu ve açık 36



Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 31



Antalya: Az bulutlu ve açık 34



Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25



Trabzon: Az bulutlu ve açık 24



Erzurum: Az bulutlu ve açık 26



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 Kaynak : İHA

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