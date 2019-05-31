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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Ankara, Konya ve Çankırı çevrelerinin yerel ve kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 31 Mayıs 2019 Cuma 09:37
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 34

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Trabzon: Az bulutlu ve açık 24

Erzurum: Az bulutlu ve açık 26

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35 Kaynak : İHA

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