Trafikte en çok beyaz araç var!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Nisan dönemi motorlu kara taşıtları verilerini açıkladı.



Buna göre; Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 milyon 8 bin 927 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



NİSAN AYINDA 54 BİN 322 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 54 bin 322 taşıt içinde otomobil yüzde 55,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 25,4 ile motosiklet, yüzde 11,4 ile kamyonet, yüzde 4,6 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,5'ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 7,5 AZALDI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 7,5 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 8,5, minibüste yüzde 44,7, otobüste yüzde 22,6, kamyonette yüzde 18,2, motosiklette yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 10,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 59, traktörde ise yüzde 5,2 artış oldu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 44,2 AZALDI



Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 44,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 45,7, minibüste yüzde 76,5, otobüste yüzde 56,7, kamyonette yüzde 50, kamyonda yüzde 60,9, motosiklette yüzde 28,5, traktörde ise yüzde 56 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda yüzde 95,3 artış oldu.



TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 143 BİN 6 ADET ARTTI



Ocak-Nisan döneminde 213 bin 541 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 70 bin 535 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 143 bin 6 adet arttı.



NİSAN AYINDA 661 BİN 504 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI



Devri yapılan toplam 661 bin 504 adet taşıt içinde otomobil yüzde 70,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,3 ile kamyonet, yüzde 5 ile motosiklet, yüzde 3 ile traktör takip etti. Nisan ayında devri yapılan taşıtların yüzde 4,9'unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYITLI LPG'Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 37,7 OLDU



Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 475 bin 682 adet otomobilin yüzde 37,7'si LPG, yüzde 37,2'si dizel, yüzde 24,7'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1'i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.



NİSAN AYINDA 29 BİN 927 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI



Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan 29 bin 927 adet otomobilin yüzde 18'inin Fiat, yüzde 16,1'inin Renault, yüzde 8,7'sinin Volkswagen, yüzde 6,9'unun Peugeot, yüzde 6'sının Hyundai, yüzde 5,4'ünün Toyota, yüzde 5,1'inin Ford, yüzde 4,2'sinin Dacia, yüzde 4'ünün Honda, yüzde 3,8'inin Nissan olduğu, yüzde 21,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.





TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin yüzde 38,1'i 1501-1600, yüzde 27,2'si 1401-1500, yüzde 16,8'i 1301-1400, yüzde 11,3'ü 1300 ve altı, yüzde 5,4'ü 1601-2000, yüzde 1'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.



TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI



Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 125 bin 510 adet otomobilin yüzde 53,4'ü beyaz, yüzde 23,6'sı gri, yüzde 7,2'si siyah ve yüzde 5,6'sı kırmızı iken yüzde 10,2'si diğer renklerdedir.



Kaynak : İHA

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