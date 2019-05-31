USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Strazburg şehrini yeniden uçuş ağına dahil ederek kente tarifeli uçuş başlattı.

Ekonomi / 31 Mayıs 2019 Cuma 16:26
THY Strazburg'u uçuş ağına ekledi

124 ülkeyi kapsayan uçuş ağıyla dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olma unvanını elinde bulunduran THY, bugün itibarıyla Fransa’nın Strazburg şehrini uçuş ağına ekledi. İstanbul Havalimanı ve Strazburg Entzheim Havalimanı arasında gerçekleştirilecek uçuşlar haftada dört frekans olarak icra edilecek.

THY’nin Fransa’daki 7’inci uçuş noktası oldu

Türk Hava Yolları’nın Fransa’da uçtuğu 7 şehirden biri olan Strazburg, bayrak taşıyıcının bu yıl içerisinde Şarjah ve Marakeş’ten sonra uçuş başlattığı üçüncü yurt dışı uçuş noktası oldu. Strazburg’ta gerçekleştirilen hat açılış etkinliğine THY Güney Avrupa Satış Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Sönmez de katıldı.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

AvrupaYurt DışıFrekansStrazburg


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı