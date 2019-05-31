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TEM'de otobüs kazası: 1 ölü

TEM otoyolu Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda geri geri giden otomobil otobüse çarptı. Kazada Otobüs devrilirken bir kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 31 Mayıs 2019 Cuma 08:58
TEM'de otobüs kazası: 1 ölü
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Kaza sabah saatlerinde TEM otoyolu Ümraniye Kuzey Çevre Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Otoyolda geri geri giden araç hızla yolcu otobüsüne çarptı. Kazada Otobüs devrildi. Otobüste bulunan yolculardan sekizi hafif şekilde yaralandı. Geri geri giden otomobilin sürücüsü ise kazada hayatını kaybetti. Kaza sonrası otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.


Kaynak : İHA

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