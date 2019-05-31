Rusya İran'ın teklifini neden reddetti?

Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.



Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir.



Haberde, Türk makamlarının konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.







'RUSYA İRAN'IN S-400 TALEBİNİ REDDETTİ'



Öte yandan Bloomberg'in bir diğer iddiası ise İran ile ilgili... Rus yetkililere dayandırılan haberde, İran, Rusya'dan yeni S-400 savunma sistemi talep etti. Ancak Rusların, bölgedeki gerilimi daha da arttıracağı için bu talebi reddettiği iddia edildi.



ABD TÜRKİYE'Yİ BİR KERE DAHA TEHDİT ETTİ



ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin 'olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı' uyarısında bulundu.



Sözcü bu olumsuz sonuçların 'F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını' olacağını söyledi.