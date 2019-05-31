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Rusya İran'ın teklifini neden reddetti?

ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın alma sürecinde Türkiye'nin S-400'leri güney sahiline konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi. Öte yandan Rusya, Ortadoğu'da gerilimi daha da artırabileceği gerekçesiyle İran'ın S-400 hava savunma sistemi satın alma talebini reddetti.

Dünya / 31 Mayıs 2019 Cuma 11:31
Rusya İran'ın teklifini neden reddetti?

Bloomberg'in dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Türkiye S-400'leri, Kıbrıs ile Akdeniz'in doğusundaki doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleriyle ilgili tartışma yaşadığı için güney sahiline konuşlandırmayı planlıyor.

Kaynaklar S-400'ler için sadece Akdeniz sahillerinin değil, başka yerlerin de düşünüldüğünü aktardı. Kaynaklara göre S-400'ler Ruslar tarafından inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santrali Akkuyu'da da konuşlandırılabilir.

Haberde, Türk makamlarının konu ile ilgili yorum yapmadığı bildirildi.



'RUSYA İRAN'IN S-400 TALEBİNİ REDDETTİ'

Öte yandan Bloomberg'in bir diğer iddiası ise İran ile ilgili... Rus yetkililere dayandırılan haberde, İran, Rusya'dan yeni S-400 savunma sistemi talep etti. Ancak Rusların, bölgedeki gerilimi daha da arttıracağı için bu talebi reddettiği iddia edildi.

ABD TÜRKİYE'Yİ BİR KERE DAHA TEHDİT ETTİ

ABD Türkiye'nin S-400 anlaşmasından vazgeçmesi için üzerindeki baskıyı giderek arttırıyor. Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füze savunma sisteminin teslimatının tamamlanması halinde Türkiye'nin 'olumsuz sonuçlarla karşılaşacağı' uyarısında bulundu.

Sözcü bu olumsuz sonuçların 'F-35'lerin alımı ve üretimine katılımının askıya alınması ile CAATSA nedeniyle yaptırımlar uygulanmasını' olacağını söyledi.

BloombergSavunma SistemiİranKıbrısRusya


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