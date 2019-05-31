USD (Alış - Satış) : 5,92 - 5,93 EURO (Alış - Satış) : 6,60 - 6,61

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı!

Karayolları Genel Müdürlüğü, bayram tatili öncesinde kör nokta haritası yayınlayarak sürücüleri uyardı.

Yaşam / 31 Mayıs 2019 Cuma 09:18
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı!

Bayram tatili için milyonlarca kişi, bu akşam yola çıkacak.

Yolculuklarda yolların kan gölüne dönmemesi için tedbirler alındı, üst üste uyarılar yapılıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü de Türkiye genelindeki yollarda yer alan kör noktaların haritasını yayınladı ve bu noktalardan geçerken özellikle dikkatli olunmasını ifade etti.

KAZALAR SÜRÜCÜ KAYNAKLI

Öte yandan Emniyet de 2008-2016 arasında meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu ifade ederek, çarpıcı bir istatistiği gözler önünde serdi.


Karayolları Genel MüdürlüğüTrafik KazasıTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı