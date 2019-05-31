Karayolları Genel Müdürlüğü'nden dikkat çeken uyarı!

Bayram tatili için milyonlarca kişi, bu akşam yola çıkacak.



Yolculuklarda yolların kan gölüne dönmemesi için tedbirler alındı, üst üste uyarılar yapılıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğü de Türkiye genelindeki yollarda yer alan kör noktaların haritasını yayınladı ve bu noktalardan geçerken özellikle dikkatli olunmasını ifade etti.



KAZALAR SÜRÜCÜ KAYNAKLI



Öte yandan Emniyet de 2008-2016 arasında meydana gelen kazaların yüzde 90'ının sürücü kaynaklı olduğunu ifade ederek, çarpıcı bir istatistiği gözler önünde serdi.





