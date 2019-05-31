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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedefler vuruldu.

Yaşam / 31 Mayıs 2019 Cuma 09:38
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava operasyonuyla bölücü terör örgütü PKK tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan hedeflerin vurulduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı kapsamında yürütülen operasyonla koordineli olarak Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı sonucunda, bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Kaynak : AA

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