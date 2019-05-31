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İçişleri Bakanlığından 'Dersim' soruşturması

Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında müfettiş de görevlendirildi.

Güncel / 31 Mayıs 2019 Cuma 14:38
İçişleri Bakanlığından 'Dersim' soruşturması

İçişleri Bakanlığınca, Belediye Meclisi tarafından verilen Tunceli isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararıyla ilgili soruşturma başlatılarak müfettiş görevlendirildi.

Tunceli Belediyesi Meclis Üyeleri, geçen günlerde aldıkları kararla belediye girişinde bulunan tabeladan Tunceli yazısının kaldırılıp yerine Dersim tabelasının asılmasını istemişti.



İsim değişikliyle ilgili olarak Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, yaptığı açıklamada Valiliğin kararını beklediklerini söylemişti.

Belediyenin ismini 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik aldığı karar, uygulanamadan Valiliğin başvurusu üzerine Erzincan İdare Mahkemesi tarafından durdurulmuştu.

DersimMüfettişBelediye BaşkanıBelediye Meclisi


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