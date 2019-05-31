USD (Alış - Satış) : 5,86 - 5,87 EURO (Alış - Satış) : 6,53 - 6,54

HSK'dan yeni kararname

Hakimler Savcılar Kurulu’nun yeni kararnamesine göre 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Güncel / 31 Mayıs 2019 Cuma 16:54
HSK'dan yeni kararname

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin, Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Alınan bilgiye göre, kararname ile adli ve idari yargıda 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Aralarında, Diyarbakır, Samsun ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısı yeniden belirlendi.

Kararnameyle ayrıca Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi, bu mahkemelerin hakim ve savcı ihtiyacına göre atamalar yapıldı.

Kararname listesi, kurulun internet sitesinden açıklanacak.

Diyarbakır


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı