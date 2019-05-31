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Bakan Berat Albayrak'tan memurlara müjde!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını ve vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.

Ekonomi / 31 Mayıs 2019 Cuma 09:13
Bakan Berat Albayrak'tan memurlara müjde!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden gece yarısı iki müjde birden verdi. 7 yıldır beklenen kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını bildiren Bakan Albayrak, vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını da gerçekleştireceklerini açıkladı.

Kurum içi Gelir Uzmanlığı ve Defterdarlık Uzmanlığı sınavlarını açabilmek için gerekli yasal düzenlemeyi yaptıklarını kaydeden Albayrak, resmi Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

7 YILDIR BEKLENİYORDU

'Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışanlarının 7 yıl gibi uzun bir süredir beklediği bir müjdeyi paylaşıyoruz. Kurumda 3 yıl çalışmış olan, lisans düzeyinde eğitimi olan tüm arkadaşlarımız, öğrenim ve yaş şartı aranmaksızın, bu sınava girebilecek. 5 yıl içinde 2 sınav gerçekleştireceğiz.' ifadesini kullandı.

ATAMA İŞLEMLERİ CUMHURBAŞKANLIĞINA GÖNDERİLDİ

Albayrak, müfettiş yardımcıları için de bir müjde verdiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yeterlilik sınav süreçlerini tamamlayarak vergi müfettişi olmaya hak kazanan müfettiş yardımcılarının büyük bir bölümünün atamasını gerçekleştiriyoruz. Atamalara ilişkin işlemleri Bakanlığımız bünyesinde tamamladık ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdik. Verdiğimiz iki sözü de yerine getirdik. Tüm arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.'

TwitterMüfettişMaliye BakanıResmi GazeteBerat Albayrak


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