Tarlada kanlı pusu!

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı köyünde bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan aileye sabah saatlerinde çalışmaya gittikleri tarlada pusu kurdu.



Aile tarlada çalıştığı sırada tüfekle ateş eden şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda aynı aileden Umut Keleş, Şaban Keleş, Eftal Keleş olay yerinde hayatlarını kaybederken, R.K. ise ağır yaralandı. Yaralanan R.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince komando ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde cumhuriyet savcının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Aile tarlada çalıştığı sırada tüfekle ateş eden şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda aynı aileden Umut Keleş, Şaban Keleş, Eftal Keleş olay yerinde hayatlarını kaybederken, R.K. ise ağır yaralandı. Yaralanan R.K, olay yerine çağrılanekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye Kastamonu'danekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köydesavcının veekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Tosya morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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