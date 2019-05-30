Tarlada kanlı pusu!

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Çaykapı köyünde bir şahıs, daha önceden aralarında husumet bulunan aileye sabah saatlerinde çalışmaya gittikleri tarlada pusu kurdu.
Kaynak : İHA
Aile tarlada çalıştığı sırada tüfekle ateş eden şahıs, ardından olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda aynı aileden Umut Keleş, Şaban Keleş, Eftal Keleş olay yerinde hayatlarını kaybederken, R.K. ise ağır yaralandı. Yaralanan R.K, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Tosya
Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası bölgeye Kastamonu'dan komando
ekipleri sevk edildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı köyde cumhuriyet
savcının ve Olay Yeri İnceleme
ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Tosya Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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