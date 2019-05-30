Sosyal medya fenomenine büyük şok!

Sosyal medyanın çeşitlenmesi ardından bu mecrayı kullananların sayısı da günümüzde artış gösterdi. Sosyal medyanın birçok faydası varken, kontrollü kullanılmadığında da zararı olabiliyor. Özellikle dolandırıcılar ya da art niyetli insanlar sosyal medyayı amacı dışında kullanabiliyor. Sosyal medya fenomenlerden Yeşim Güner de hesabı çalınan kullanıcılardan bir tanesi. 250 binin üzerinde takipçisi olan sosyal medya hesabının geçen hafta çalındığını söyleyen Yeşim Güner, dolandırıcıların hesabı geri verme karşılığında 2 bin TL istediğini öne sürdü. Güner, herhangi bir linke tıklamadan da hesabın ele geçirildiğini söylerken, sosyal medya kullanıcılarını bu konuda uyardı. Ayrıca Güner, ''Dolandırıcılar, sahte bir mavi tik alarak kullanıcı hesabınızda sanki sahte bir tik kullanıyormuşsunuz gibi sosyal medya kurumuna şikayet ediyorlar'' dedi.



''Herhangi bir linke tıklamadan da sizin hesabınızı ele geçirebiliyorlar''



Hesabı çalınmadan Instagram üzerinde 250 bin üzeri takipçi sayısına sahip popüler bir hesabı olduğunu belirten Yeşim Güner, ''Geçen hafta telefonu elime aldığımda hesabıma bakınırken hesabınıza giriş yapın diye bir uyarı geldi. Bende sayfanın donduğunu düşünerek tekrar hesabıma giriş yapmaya çalıştım ama hesabıma giremedim. Instagram üzerinde yaklaşık 6 ay öncesinde mavi tik saldırısıyla başlayan, insanlara link gönderen dolandırıcı bir çete vardı. Şu anda da taktik değiştirerek hiçbir şekilde link falan göndermeden hesapları otomatik olarak kapatıyorlar. Bunun nedeni olarak da kimlik bilgilerinize ulaştıkları için sizin e-posta adresinize ''Hesabınızda telif açığı vardır. 2 bin TL hesabıma gönderirseniz hesabınızı açarım'' gibi talepte bulunuyorlar. Benden 2 bin TL istediler, bu rakam istedikleri kişilere göre değişiyor. Daha sonrasında bu dolandırıcılar sizin whatsapp numaranıza ulaşıyorlar. Sosyal medya üzerinden popüler hesaplara saldırdıkları için hesabınızı ele geçirdiklerinde sizin kimlik bilgilerinize ulaşıyorlar.Sosyal medyada popüler hesabı olan kullanıcılarının gönderilen linklere tıklamamalarını öneriyorum. Ama şuanda ki dolandırıcılar herhangi bir linke tıklamadan da sizin hesabınızı ele geçirebiliyorlar'' dedi.



''Dolandırıcılar, sahte tik kullanıyormuşsunuz gibi şikayet ediyorlar''



Dolandırıcıların farklı taktiğini anlatan Güner, ''Birde şöyle bir durum var: Dolandırıcılar, sahte bir mavi tik alarak kullanıcı hesabınızda sanki sahte bir tik kullanıyormuşsunuz gibi o sosyal medya mecrasının ekibine şikayet ediyorlar. Bu daha öncede medyada yer aldı; size ''Hesabınızda telif açığı vardır, bana şu kadar para gönderin sizin hesabınızı açacağım'' diye bir bildirim geliyorsa buna yapacağınız hiçbir şey yok. Çünkü orada size bir link gönderilmiyor direkt olarak hesabınızı ele geçiriyorlar. Ben şu anda sosyal medyanın yardım ve destek ekibiyle iletişime geçtim. Yazışmalarımız devam ediyor. Dolandırıcıların eline geçen hesabım ünlü kişilerin takip ettiği popüler bir hesaptı. Şu an yapabildiğimiz tek şey; yardım ekibiyle birlikte yaptığımız çalışmalardır. Şu aşamada sevindirici olan şey ise, hesabımı çalan kişinin kimliğinin kim olduğunun ortaya çıkmasıdır. Ben şuna inanıyorum: Sosyal medya kullanıcılarının hesap geri açıldığında yine aynı durumu yaşayabilirler'' şeklinde konuştu.



''Kimse benim hesabıma bir şey olmaz demesin''



Güner, sözlerini şöyle tamamladı: ''Kimse benim hesabıma bir şey olmaz demesin, bende aynı şeyleri düşünüyordum. Hesabımda nasıl olsa iki faktörlü koruma var diyordum. ''Herhangi bir sıkıntı yok ve herhangi bir kural ihlali yapmıyorum'' diyen kişilere en başta oluyormuş. Bu suç çetelerinin uyguladığı yöntemler var, link göndererek bunu gerçekleştiriyorlar, sizin hesap bilgilerinizi ele geçirebiliyorlar hatta ev adresinize kadar bulabiliyorlar. Bununla ilgili olarak sosyal medya kullanıcıları gelen linklere kesinlikle tıklamasınlar, tıkladıkları anda kişisel bilgiler dolandırıcıların eline geçiyor. Sosyal medya kullanıcıları linklere hiçbir şekilde tıklamasınlar, çünkü bu çete sosyal medya üzerinde sıklıkla dolaşıyor. Hatta farklı kullanıcı isimleri ile sosyal medyada dolaşıyorlar. İsimlerini yarım saatte bir değiştirebilirler. Kullanıcılar bunu iyi takip etsinler ve ekran görüntüsü alsınlar. Ekran görüntüsü alarak bunu kimseyle paylaşmasınlar. Çünkü ekran görüntüsüyle bütün kimlik bilgilerine herkes ulaşabilir''. Kaynak : İHA

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