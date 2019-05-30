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O hakime destek!

Avukatın etek boyuyla ilgili yaptığıistekle tepki çeken hakime, Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan destek geldi.

Güncel / 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:54
O hakime destek!

İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada, hakim ile kadın avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı. Hakim, etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu söyleyerek, etek boyunun fotoğrafının çekilmesini istedi.

Bu isteğin ardından hakime tepkiler çığ gibi büyürken, HSK hakimi görevden uzaklaştırdı.

BAŞÖRTÜSÜ YASAKLARINI HATIRLATTI

Tepkilerin odağındanki hakime destek ise Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan geldi.

Ali Karahasanoğlu, zamanında başörtülü avukatların duruşmalardan atıldığını hatırlatırken, şunları aktardı;

'Hakim Bey'in bize gösterdiği sosyal deneyde, daha çok koyacağımız noktalar var..

Bu olay sonrasında..

Başörtülü bir üniversite öğrencisi fakülte kapısından geri çevrildiğinde olduğu gibi..

Başörtülü avukatlar duruşmadan çıkarıldığında olduğu gibi..

Bir bayan memur, çalıştığı devlet dairesinin kapısından içeri sokulmadığı zaman..

Yaşadıklarımızı yaşadık mı?

Ne yaşıyorduk o günlerde..

Başörtülü derse alınmadığında.. Başı açıklar, “Canım siz de başınızı açın gelin” ile başlayıp.. “Provokatörlük yapmayın.. Bir tek siz mi Müslümansınız?” ile devam eden.. Aklınıza gelmeyen binlerce argümanla, başörtülüye sahip çıkma yerine.. Onu daha da demoralize eden hakaretler..

Şimdi ne gördük?

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Avukatla hakim arasında 'etek boyu' tartışması Kaynak : Beyaz Gazete Özel

BaşörtülüMemurKadın Avukatİş MahkemesiÜniversite Öğrencisi


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