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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Yurdun iç ve batı kesimlerinde yarın havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yaşam / 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:44
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Bolu ve Karabük çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde, yerel olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak meydana gelmesi, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

Kaynak : AA

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