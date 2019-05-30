Karakeçili yörükleri yayla yolunda

Uşak'ın serin yaylalarında son bulacak yolculukta Yörükler yaklaşık 1100 keçiyle ilerliyor. Verimli ovalar, derin kanyonlar ve sık ormanlıklardan geçerek günde ortalama 20 kilometre yol alan Yörükler zaman zaman geçtikleri köylerde ilgi çekiyor.

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