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İki sunucu arasında tartışma!

Gazeteci Ahmet Hakan, rakip kanalın kadın sunucusuna tepki gösterdi.

Televizyon / 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:24
İki sunucu arasında tartışma!

İki İstanbul adayı Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aynı programda karşı karşıya gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

Bu meraklı bekleyiş sürerken, tartışma televizyon programı sunucuları arasında gerileme neden oldu.

'GÖZÜ ÖYLE DÖNMÜŞ Kİ...'

CNN Türk'te program yapan Ahmet Hakan, rakip kanalın kadın sunucusuna tepki gösterdi.

Hakan, ikiliyi programında konuk etmek isteyen kadın sunucunun kendisine saldırdığını söylerken 'Öyle delice istiyor ki bunu... Ekrem Bey'e ayrı yalvarıyor, Binali Bey'e ayrı yalvarıyor. Bununla da yetinmiyor. Böyle bir tartışmayı yönetme ihtimali olan kişilere de fırsatını bulunca bel altı, bel üstü falan dinlemeden. Sallıyor babam sallıyor. Bu kapsamda...Bana da sallamış bu “sunucu”...Konuk ettiği başkan adayına dönüp...Beni kastederek...Aşağı yukarı şuna benzer bir laf etmiş:“O mahalleden bu mahalleye sürüklenen bir adamın böyle bir tartışmayı yönetmesini istemezsiniz değil mi başkanım?”Gözü öyle dönmüş ki...- Ne “Bu kadar istekli görünmem biraz ayıp kaçabilir” diye zerre tereddüdü var. Ne de “Rakibimi karalamak bana yakışmaz” diye kendine bir telkini var.' diye yazdı.

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O İSİM DİDEM ARSLAN YILMAZ

Ekrem İmamoğlu'nu ve Binali Yıldırım'ı programında konuk eden ve iki ismi programında konuk etmek isteyen kişinin Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz olduğunu biliniyor. Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Binali YıldırımDidem ArslanAhmet Hakan CoşkunHabertürkEkrem İmamoğlu


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