USD (Alış - Satış) : 6,02 - 6,03 EURO (Alış - Satış) : 6,71 - 6,72

Aynı evde basıldılar! 2'si kadın 4 kişi...

Adana’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2’si kadın 4 kişi adliyeye sevk edildi.

3. Sayfa / 30 Mayıs 2019 Perşembe 10:01
Aynı evde basıldılar! 2'si kadın 4 kişi...
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK adına yasa dışı gösterilere katıldıkları, örgüte katılacak olanların kırsal alana götürülmesini sağladıkları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 28 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 pompalı tüfek ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan zanlılar suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Terör ÖrgütüPompalı TüfekAdana Emniyet Müdürlüğü


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı