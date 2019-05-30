USD (Alış - Satış) : 6,02 - 6,03 EURO (Alış - Satış) : 6,71 - 6,72

Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak

Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında yargılanan ve komedyen olan Atalay Demirci’nin kayınbiraderide FETÖ şüphesiyle yargılanacak.

3. Sayfa / 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:49
Atalay Demirci'nin kayınbiraderi de FETÖ'den yargılanacak

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçu sebebiyle Mart ayında tutuklanan Ömer Ö. (26) hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yargılanacak olan ve kod adı 'Semih' olan N.U.'dan ele geçirilen '14 L OL SÜREÇ' isimli dosyada, Atalay Demirci'nin kayınbiraderi Ömer Ö.'nün de olduğu tespit edildi. Bilecik'te öğrenciyken kaldığı örgüt evinde, 'ev abisi ve bölge talebe sorumlusu' olduğu, telefon hattında 'ByLock' yüklü olduğunun anlaşıldığı iddianamede Ömer Ö. 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanacak.

Dosyada, 'Güney Marmara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine yerleştirilmesi planlanan hedef isimler' olduğu belirtilen iddianamede, 'Soruşturması Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında M.O.'nun alınan ifadesinde, kendisinin 2012'de Bilecik'te okuduğu dönemde kalmış olduğu FETÖ/PDY örgütüne ait evde komedyen Atalay Demirci'nin eşinin kardeşi olan Ömer Örs'ün de kaldığını, o dönem Örs'ün 'Cacao' programını kullanmak için kendisinin hattını kullanmaya çalıştığını ve bu hususta kendi telefonuna mesaj geldiğini ancak kendisinin bu programı Örs'e kullandırmadığını, ayrıca o dönem yine örgüt evlerine, dershanelerin kapatılmasını engelleme amacıyla tweet atılması için internet bağlandığını, Ömer Örs dışında kimsenin paylaşımda bulunmadığını beyan ettiği, yine başka bir dosyada ifadesi alınan B.T.'nin sanık Örs ile ilgili örgüt bünyesinde ev abiliği ve bölge talebe mesullüğü yaptığı yönünde beyanlarda bulunduğu, bu haliyle şüphelinin eski tarihlerden bu yana örgütle irtibatı olduğu anlaşılmıştır' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

KomedyenAtalay DemirciFetö Terör ÖrgütüAğır Ceza MahkemesiEskişehir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı