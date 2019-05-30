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4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ın hakurk bölgesindeki Pençe Harekatı kapsamında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece harekat süresi boyunca etkisiz hale getirilen terörist sayısı 19 oldu.

Güncel / 30 Mayıs 2019 Perşembe 09:33
4 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Harekatta 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtilen bilgilendirmede, böylece şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 19 olduğu bildirildi.

Öte yandan, Bakanlık, Pençe Harekatı'na önemli destek sağlayan ATAK taarruz helikopterinin, yaptığı atışlarla teröristlerin doçka mevzisini imha ettiği anların görüntüsünü paylaştı.

TwitterBakanlıkIrak


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