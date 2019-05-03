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Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde cenaze yakınlarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 03 Mayıs 2019 Cuma 18:30
Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Güvenlik köyünde taziyeden dönenleri taşıyan Küçükçekmece Belediyesine ait otobüs Delice mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada 7 kişinin öldüğü 29 kişinin yaralandığı açıklandı.




Güvenlik Güçleri


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