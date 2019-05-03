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TTB davasında karar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi 11 üyesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur'' şeklinde yaptıkları açıklamalar sonrası haklarında açılan davada karar çıktı. Mahkeme 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık Hande Arpat ise toplam 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Güncel / 03 Mayıs 2019 Cuma 16:21
TTB davasında karar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2016-2018 dönemi Merkez Konseyi 11 üyesinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı sırasında ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur'' şeklinde yaptıkları açıklamalar sonrası haklarında açılan davada karar çıktı.

Mahkeme 10 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Sanık Hande Arpat ise toplam 3 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Türk Silahlı KuvvetleriHapis CezasıTürk Tabipleri BirliğiZeytin Dalı Harekatı


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