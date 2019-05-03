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Sarallar suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Sarallar’ adlı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Ü.S. liderliğindeki şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlarda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

3. Sayfa / 03 Mayıs 2019 Cuma 17:43
Sarallar suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde 'Sarallar' adlı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir operasyon başlatıldı. Ü.S. önderliğindeki suç örgütü üyesi 19 kişi gözaltına alındı. Çete üyelerinin ‘yağma', ‘tehdit', ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘silahla kasten yaralama' gibi suçlara karıştıkları iddia edilirken, baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 2 tabanca, yağma ve tehdit olaylarında kullanıldığı düşünülen çek ve senetler ele geçirildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Kaynak : İHA

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