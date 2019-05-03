Çamlıca Camii açıldı

Temeli 6 yıl önce atılan, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bir kompleks olarak tasarlanan Türkiye'nin en büyük camisi 'Büyük Çamlıca Camisi'nin resmi açılışı yapıldı.



Cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasını yaptı.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları...



'Böyle bir camiyi bize kazandıran herkese şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un güzelliğine güzellik katan Büyük Çamlıca Camii'mizden içinden cemaatini, ezanını eksik etmesin diye dualar ediyorum. 11 aylık hasretten sonra Pazar gecesi kavuşacağımız ramazan-ı şerifinizi tebrik ediyorum. Haftaya cuma bir büyük eseri de Başkentimizde açıyoruz. Havalimanı yolunda o dev eseri de halkın hizmetine açacağız.



KOLTUKLARIN, MAKAMIN KIYMETİ YOK



İstanbul camileriyle, türbeleriyle görenleri kendine hayran bırakan bir şehirdir. İstanbul 6 asra yakın zamana yakındır semalarından ezanın eksik olmadığı kutlu bir şehirdir. İstanbul bizimle birlikte tüm renkleriyle kadim medeniyetimizin kalbinin attığı ulu bir şehirdir. Hem büyük şehir belediye başkanı hem de Cumhurbaşkanı olarak İstanbul'a hizmet etme şerefine kavuştuk. Birbirinden büyük eserlerle, silinmez izler bıraktık İstanbul'a... Çeyrek asırdır her anın mutluluğunu yüreğimizde hissettik. İnşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Aşk ile çalışan yorulmaz diyerek bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul sevdalıları için koltukların makamların hiç kıymeti yoktur. Hangi görevde olursa olalım İstanbul'u yatırımlarla ilmek ilmek dokuyacağız. İstanbul'un güzelliğine güzellik katmaya devam edeceğiz.



Sizlerin de gördüğü gibi Büyük Çamlıca Camii gurur verici bir eserdir. Bizim Mimar Sinan'ımız var. Onun yolunda yürüyen mimarlarımız var. İşte bu eser de onun en büyük kanıtıdır. Şehrimizin sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Bir çok vasıfları var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. 57 bin 500 metrekare alana kurulu, burası ibadet bölümü yanında, müze, sanat galeriisi gibi birimleri içinde bulunduran bir külliyedir. Aynı anda 65 bin kişi ibadetini gerçekleştirebiliyor. İstanbul'un her yerinden görülebiliyor. Caminin 72 metre yükseklikteki kubbesi İstanbul'da yaşayan 72 milleti ifade ediyor.



Camiler Müslümanların bir olduğu, kalplerini kenetlediği bir yerdir. Evrensel kardeşliğimiz evvela camilerimizde vücut bulur. Müminler tüm farklıklarıyla kardeş olduklarının bilincine camilerde varır. Camiler ebedi ve ezeli kardeşliğimizin remzi, birlik ve beraberliğimizin çimentosudur. Bizim ibadet mekanlarımız taşıdıkları mana ile büyük ve ihtişamlı olarak inşa edilmiştir. Buranın dolup taşması vatandaşımızın burayı sahiplenişinin göstergesidir. Büyük Çamlıca Camii cemaatsiz kalmayacak. Mahzun kalmayacak, çok önemli bir ihtiyaca cevap verecektir.



Yeni Zelanda'da yaşanan katliam ile Sri Lanka'da yaşanan saldırı... Artık kimsenin terör karşısında 'fakat'lı, 'ama'lı cümleler kurmasının bahanesi yoktur. İbadethaneleri kan gölüne döndüren zihniyete artık herkesin 'dur' demesi gerekir. Hiçbir devlet teröristler arasında iyi kötü ayırımına gidemez. Camilerle kiliseleri hedef alanlar aynı zihniyetin ürünüdür. Herkesin ibadetini dilediği gibi yerine getirme hakkı vardır. Masumları katletmenin adı cihat değil, terördür, vahşettir. Türkiye olarak bu cinayet şebekleriyle hem ülkemiz için de hem de sınırlarımız dışında mücadele yürütüyoruz. Avrupa'da camilerimize saldıran Neo Nazi terörüyle de mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimi batılı güçler bu konuda çifte standart uygulasa da biz konuda kararlı ve tutarlı davranacağız.



