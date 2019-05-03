Büyücüye giden genç kadına taciz!

İstanbul'da H.S. ve Ş.S. adlı kardeşler, iddiaya göre, babalarının birlikte olduğu kadından ayrılması için ‘üfürükçü' denilen ve ‘Ziyettin hoca' diye tanınan Ziyettin Çelik'e muska yaptırmaya gitti. Çelik, abla - kardeşe, “Babanızın dostu size büyü yapmış. 5 bin TL'lik safran ve tavuk tüyü gibi malzemeler ile büyüyü bozabilirim” dedi. Bunun üzerine kardeşler iki gün sonra 5 bin TL ile şüpheliye gittiler. Muskayı hazırlayan Çelik, bir hafta sonra kardeşlere büyünün tutmadığını, tekrar muska yapması gerektiğini belirterek, 10 bin TL istedi. Bunun üzerine kardeşler sahte hocaya 10 bin lira daha verdi.



Çaydan sonra tecavüz



Sahte hoca sonra kardeşlerden H.S.'nin erkek arkadaşına yapılan büyüyü bozmak için bir 10 bin TL daha istedi. Teklifi reddeden H.S., daha sonra yine büyüyü bozdurmak için şüphelinin evine gitti. Şüpheli, H.S.'ye çay ikram ettikten sonra soyunmasını istedi. Gerekçe olarak da okunmuş bir kâğıt yakacağını ve dumanın vücuduyla temas etmesi gerektiğini söyledi. H.S. çayı içtikten ve duman üflendikten sonra bilincini yitirdi. Tecavüze uğrayan H.S. şikâyetçi oldu.



Savcılık, Ziyettin Çelik hakkında cinsel saldırı ve dolandırıcılıktan dava açtı. İddianamede, şüphelinin evinde cinsel gücü artırıcı ilaçlar ve kremler bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, Çelik'i 21 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Sanık duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikâyetçi kadın duruşma salonundan gözyaşları içinde ayrıldı. Çelik'e benzer suçlardan iki dava daha açıldığı, birinden beraat ettiği, diğerinden ise ceza aldığı ve dosyasının istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.



Kaynak : Milliyet