USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,75 - 6,77

Büyücüye giden genç kadına taciz!

Kendisine büyü bozdurmaya gelen genç kadına tecavüzden yargılanan 72 yaşındaki büyücü Ziyettin Çelik, 21 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık duruşmada tutuklandı.

3. Sayfa / 03 Mayıs 2019 Cuma 09:28
Büyücüye giden genç kadına taciz!

İstanbul'da H.S. ve Ş.S. adlı kardeşler, iddiaya göre, babalarının birlikte olduğu kadından ayrılması için ‘üfürükçü' denilen ve ‘Ziyettin hoca' diye tanınan Ziyettin Çelik'e muska yaptırmaya gitti. Çelik, abla - kardeşe, “Babanızın dostu size büyü yapmış. 5 bin TL'lik safran ve tavuk tüyü gibi malzemeler ile büyüyü bozabilirim” dedi. Bunun üzerine kardeşler iki gün sonra 5 bin TL ile şüpheliye gittiler. Muskayı hazırlayan Çelik, bir hafta sonra kardeşlere büyünün tutmadığını, tekrar muska yapması gerektiğini belirterek, 10 bin TL istedi. Bunun üzerine kardeşler sahte hocaya 10 bin lira daha verdi.

Çaydan sonra tecavüz

Sahte hoca sonra kardeşlerden H.S.'nin erkek arkadaşına yapılan büyüyü bozmak için bir 10 bin TL daha istedi. Teklifi reddeden H.S., daha sonra yine büyüyü bozdurmak için şüphelinin evine gitti. Şüpheli, H.S.'ye çay ikram ettikten sonra soyunmasını istedi. Gerekçe olarak da okunmuş bir kâğıt yakacağını ve dumanın vücuduyla temas etmesi gerektiğini söyledi. H.S. çayı içtikten ve duman üflendikten sonra bilincini yitirdi. Tecavüze uğrayan H.S. şikâyetçi oldu.

Savcılık, Ziyettin Çelik hakkında cinsel saldırı ve dolandırıcılıktan dava açtı. İddianamede, şüphelinin evinde cinsel gücü artırıcı ilaçlar ve kremler bulunduğu ifade edildi. Mahkeme, Çelik'i 21 yıl 9 ay hapis cezasına çaptırdı. Sanık duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikâyetçi kadın duruşma salonundan gözyaşları içinde ayrıldı. Çelik'e benzer suçlardan iki dava daha açıldığı, birinden beraat ettiği, diğerinden ise ceza aldığı ve dosyasının istinaf mahkemesinde olduğu öğrenildi.

Kaynak : Milliyet

Tavuk TüyüSaldırı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı