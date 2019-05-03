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Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün açıklanan Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Ekonomi / 03 Mayıs 2019 Cuma 12:07
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şunları kaydetti:

'Yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53'ten 16,30'a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor.'

Enflasyon TÜFE'de nisan ayında yüzde 1,69 artarken, yıllık bazda yüzde 19.50'ye geriledi.

EnflasyonTwitterBerat Albayrak


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