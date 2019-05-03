AYM, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın başvurularını reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gazeteciler Ahmet Hüsrev Altan, Ali Bulaç ve Nazlı Ilıcak'ın bireysel başvurularını ele almak üzere toplandı.



Gazeteciler, 'uygulanan gözaltı ve tutuklama tedbirlerinin hukuki olmaması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, gazetecilik faaliyeti ve ifade özgürlüğü kapsamındaki eylemlerin tutuklamaya konu edilmesi nedeniyle ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiği' iddialarına ilişkin ayrı ayrı bireysel başvuruda bulunmuştu.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan'ın bireysel başvurusunda hak ihlali görmedi.



AYM, Nazlı Ilıcak'ın 'hak ihlali' başvurusunu da oy birliğiyle reddetti. Kararda, Nazlı Ilıcak'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi ile 16 Temmuz ve 17 Temmuz'da sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, 'darbe teşebbüsü lehine' attığı paylaşımların göz önünde bulundurulduğu öğrenildi.



Eski Zaman gazetesi yazar ve editörlerinin FETÖ üyeliğinden yargılandığı davada tutuklanan ve süreç içerisinde tahliyesi kararlaştırılan Ali Bulaç'ın bireysel başvurusunda ise hak ihlali kararı verildi.



NAZLI ILICAK'A RET!



Anayasa Mahkemesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının darbe çağrışımı davası sanığı Nazlı Ilıcak'ın 'hak ihlali' başvurusunu oy birliğiyle reddetti.



Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun, Ahmet Altan ve Ali Bulaç'la ilgili kararları oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. FETÖ'nün medya yapılanmasının 'darbe çağrışımı' davasında tutuklu yargılanan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında yerel mahkemece 'anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti.