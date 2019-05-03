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9 ilde eş zamanlı harekete geçildi!

Kocaeli merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si adliyeye sevk edildi.

Güncel / 03 Mayıs 2019 Cuma 13:41
9 ilde eş zamanlı harekete geçildi!

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturması kapsamında, 30 Nisan'da gözaltına alınan, KHK ile görevinden ihraç edilen bir yüzbaşıyla bir emekli astsubayın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, daha önceden çıkarıldığı hakimlikçe etkin pişmanlık hükümleri uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer bir şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen yüzbaşı, 7 astsubay, 6 eski askeri öğrenciyle bir askeri personelden sorumlu 'mahrem abi' hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Düzce, Isparta, Uşak, Balıkesir ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kaynak : AA

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