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Pençe Harekatı'ndan acı haber

Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, harekatta yaralanan 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Güncel / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:58
Pençe Harekatı'ndan acı haber

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

YARALANAN 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Harekatta EYP patlamasında yaralanan iki askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında, PKK'lı bölücü teröristler tarafından bölgeye önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda yaralanan 2 kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu' ifadeleri kullanıldı.
 
Bu kapsamda kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda, 6 PKK'lı bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan bilgilendirmede, 'Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir' ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca komandoların operasyon kapsamında girdiği bir mağaranın video ve fotoğrafları da yer alıyor.

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