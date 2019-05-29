USD (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05 EURO (Alış - Satış) : 6,76 - 6,77

Kuzey Irak'ta 6 terörist daha öldürüldü

Kuzey Irak'ta başlatılan Pençe Operasyonu'nda 6 terörist daha öldürüldü.Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda dün öldürülen 9 teröristler birlikte etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Güncel / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:46
Kuzey Irak'ta 6 terörist daha öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yapılan bilgilendirmede, Hakurk bölgesinde 27 Mayıs Pazartesi başlatılan Pençe Harekatı'nın planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

İŞTE HAREKATTAN YENİ GÖRÜNTÜLER
PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetleri sürürüyor
Bu kapsamda kara ateş destek vasıtaları, taarruz helikopterleri ve hava kuvvetleri harekatlarıyla destekli devam eden operasyonlarda, 6 PKK'lı bölücü teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan bilgilendirmede, "Böylece harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu. Komando birliklerimiz, PKK terör örgütüne ait sığınak, mağara ve silah mevzilerini tespit ve imha faaliyetlerine devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda ayrıca komandoların operasyon kapsamında girdiği bir mağaranın video ve fotoğrafları da yer alıyor.

KomandoSosyal Paylaşım SitesiHava KuvvetleriIrak


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı