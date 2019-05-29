Hulusi Akar'dan Pençe Operasyonu açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, 'Pençe Harekatı' ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Akar, amaçlarının terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılması olarak açıkladı.



10. Tanker Üs Komutanlığında karşılanan Akar ve komutanlar buradan Fırat'ın batısındaki Suriye sınırından sorumlu 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına geçti.



PENÇE HAREKATI



Pençe Harekatı'nın yeni safhasının 27 Mayıs'ta başladığını anımsatan Bakan Akar, 'Bu harekatımız şu anda planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor. Başlangıçta kara ateş destek vasıtalarımızla, Hava Kuvvetlerimizle sağladığımız destek çerçevesinde hedef bölgesi yumuşatılmış, daha sonra hava hücum harekatıyla bölgeye komandolarımız indirilmiş ve onlar harekatlarını planlandığı şekilde sürdürmektedirler.' diye konuştu.



'Şu ana kadar toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir' ifadesini kullanan Akar, komandoların Atak helikopterleri, SİHA ve İHA'larla yoğun şekilde desteklendiğini belirtti. Akar, 'Bölgede konuşlandığını tespit ettiğimiz teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Teröristlerin barındığını değerlendirdiğimiz tüm mağaralara, teröristlerin inlerine giriliyor, girilecek. İnşallah asil milletimizin sevgisi, duası, desteğiyle Mehmetçik, komandolarımız bu işin üstesinden gelecekler ve ülkemize, milletimize, halkımıza karşı bölgedeki terörist tehdidini ortadan kaldıracağız. Bu konudaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Kahraman ve fedakar Mehmetçik kendisine verilen görevi büyük bir azim ve kararlılıkla yerine getirmektedir. İnşallah bu harekatın sonunda ülkemize, halkımıza ve sınırlarımıza karşı bu bölgedeki mevcut tehdidin tamamen ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Bu istikamette çalışıyoruz. ”







KARA KUVVETLERİ KOMUTANIMIZ YÜKSEKOVA'YA GİTTİ



6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile geldiklerini hatırlatan Akar, 'Biz buradaki çalışmaları sürdürürken Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız da Pençe Harekat Bölgesi ile alakalı Yüksekova'ya gitti. Orada bu faaliyetle ilgili gerekli bilgiyi alıp, emirlerini vermektedir. Pençe Harekatı bir taraftan planlandığı şekilde başarıyla devam ederken aynı zamanda Kandil'de, Asos ve diğer yerlerde tespit edilen terör hedefleri de ilk defa tamamen yerli ve milli kara ateş destek vasıtalarımızla vurulmaya başlanmış ve vurulmaktadır. Mehmetçik bu çerçevede tarihine yaraşır şekilde büyük bir kahramanlık ve fedakarlık göstererek kendisine düşen görevleri en iyi şekilde yapma azim ve kararlılığındadır. Bu harekatın tamamlanmasıyla amacımız hudutlarımıza, ülkemize bu bölgeden mevcut terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Bu çerçevede Mehmetçik tarafından teröristlerin bu bölgede girilmedik mağarası, ini kalmayacak. Bunlar tamamen tahrip edilecek. Çalışmalarımız bu şekilde devam etmektedir. İnşallah ülkemize, milletimize güzel haberler vermeye devam edeceğiz.' diye konuştu.

