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Hakurk'un terör örgütü için önemi!

Dün TSK'nın hem hava hem de kara operasyonu başlattığını açıkladığı bölgede, terör kampları büyük panik yaşıyor.

Güncel / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:19
Hakurk'un terör örgütü için önemi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyine peş peşe hava operasyonları gerçekleştiriyordu. Terör kampları rahat bırakılmadı, ancak bölge çok geniş ve dağlık bir araziye sahip olduğu için kara operasyonuna ihtiyaç duyuluyordu.

O adım, önceki gün Hakurk'ta atıldı. Tugay komandoları PKK için stratejik öneme sahip Hakurk'a ATAK helikopterleriyle indi.



TERÖRİSTLERİN KANDİL'E GEÇİŞ GÜZERGAHI

Terör örgütü PKK'nın ana kampı Kandil. Hakurk ise PKK'lı teröristler tarafından Kandil'e geçiş güzergahı olarak kullanılıyor.

SİLAH VE MÜHİMMATIN GEÇİRİLDİĞİ BÖLGE

Hakurk ayrıca PKK'lı teröristlerin, silah ve mühimmatı Türkiye sınırından geçirdiği bölge. Yapılan operasyonlarla bütün bunların önüne geçilecek.


Türk Silahlı KuvvetleriKandilIrakTürkiyeTeröristler


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