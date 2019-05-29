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Erdoğan ile Trump'tan kritik görüşme

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Erdoğan ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin ayrıntıları paylaştı..

Siyaset / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:39
Erdoğan ile Trump'tan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.

Altun'un paylaşımları şöyle;

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.
Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu'ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

İki lider, Japonya'da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır.'


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