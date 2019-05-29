Emekli hâkim ve iki avukat kızına iğrenç tuzak!

Eski hâkim S.Y. (57) İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “U.A. (38) ile bir arkadaşım aracılığı ile tanıştım. Arkadaşım, inanamadığı bir olay yaşadığını, kızının uzun süre gebe kalmaya çalıştığını ancak doktorların bunun mümkün olmadığını ifade etmesine rağmen U.A.’nın macununu kullandıktan sonra kızının hamile kaldığını söyledi. Ben de U.A. ile tanıştım.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, U. A. bana, ‘Nebevi Tıp ile uğraşırım. Allah’ın bir lütfu olarak atalarıma mirasen verilmiş bir formülle kadınların her türlü kist ve doğum problemlerimi çözebiliyorum. Benim macunumla hamile kalan pek çok aileyi sizinle tanıştırabilirim’ dedi. Ben ve eşim de tedaviyi test etmek için bir yakınımızın kistlerinden bahsettik. Yakınımızın macunu kullanıp iyileşmeye başladığını söylemesi üzerine U.A.’ya inandık. Üç yılda tüm birikimimi U.A.’ya verdim. Arabamı da satmak zorunda kaldım. Yaklaşık 550 bin liramı U.A.’ya kaptırdım. Arkadaşım H.İ. de U.A.’ya yaklaşık 200 bin lira verdi. U.A. bize kendisinin Hz. Ali tarafından da görevlendirildiğini söyledi. Bir gün bana, gökyüzündeki ayın üzerime doğru geldiğini, ayın üzerinde değer verdiğimiz manevi şahsiyetlerin siluetlerini örneğin Hz. Ali’nin siluetini gösterdi. Eşim keramet sandığı halusinasyonlar gördü ve intihara kalkıştı. Beni cinlerle korkutmaya devam etti. Benden aldığı paralarla sözde cinlerle savaşarak başımıza gelecek musibetlerden koruyordu. Şüpheli başından beri beni ve ailemi dolandırdı.”



TEHDİTLE EVLENMEK İSTEDİ



Eski hâkim S.Y.’nin ardından avukat olan iki kızı da U.A.’nın kendilerini dolandırdığını ve taciz ettiğini iddia ederek şikâyetçi oldu. Şikâyetçi avukat D.Y. (27) ifadesinde şunları söyledi: “Kendisi ile evlenmezsem ailem hakkında hiç iyi şeyler olmayacağını ve nişanlıma zarar vereceğini söyledi. Devlet görevlisi olduğunu belirten şüpheli U.A., bir projenin içinde yer aldığını, bu hayır projesi gereği kendisiyle evlenmem gerektiğini söyledi. Hayatımda başka erkek varsa ‘Ben onun erkekliğine zarar vereceğim’ dedi.” Avukat kız kardeşi S.Y. (32) de “Kendisinin Seyid olduğunu iddia eden U.A., kendisiyle evlenmem gerektiğini söyledi. Beni içki içmeye zorladı. Gergin olduğumu ve rahatlamam gerektiğini söyledi. Bana dokunmaya çalıştı. Cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarını işlemiştir” dedi.



HÂKİM 150 BİN LİRAYA ORTAK OLACAKTI



Şikâyetler üzerine savcılığa ifade veren U.A., iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Büyükannesinden bir macun formülü öğrendiğini söyleyen U.A. ifadesinde şunları belirtti: “Öğrendiğim bu macun formülü kadınlarda kist oluşumuna karşı oldukça iyi sonuçlar verdiği için bunun kendi çapımda üretimini ve satışını yapıyordum. Macun pazarlaması noktasında bir arkadaşım aracılığıyla emekli hâkim S.Y. ile irtibat kurdum. İşi büyütmeyi istediğini bu amaçla sermayeyi kendisinin koyacağını söyledi. 150 bin lira talebim olduğunu söyleyince kabul etti. Ancak anladığım kadarıyla S.Y. psikolojik olarak iyi durumda değildi. Bana yalnız kalmaktan korktuğunu söyleyerek sürekli yanında bulunmamı rica ediyordu. Yine gördüğüm kadarıyla emekli hâkim, eşi ve 2 yetişkin çocuğu anksiyete bozukluğundan ötürü ilaç kullanıyordu. S.Y., FETÖ ile ilgili olarak yaptığı avukatlığın vekalet ücretlerine karşılık gelen paraları bana havale yoluyla gönderip daha sonra avukatlık ofisi açtığı kızlarının hesaplarına göndermemi sağlıyordu. Anladığım kadarıyla FETÖ davalarından kazandığı paraları bu şekilde sanki ortaklık amacıyla göndermiş gibi yaparak aklamaya çalıştı. Müşteki ve kızlarının iddialarının hepsi yalandır” dedi.