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CHP'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı!

Gazeteci Engin Ardıç, CHP'li belediyelerde işten atılanların sayısını paylaştı.

Siyaset / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 09:55
CHP'nin kazandığı belediyelerde işçi kıyımı!

31 Mart seçimi öncesi 'işçi kıyımı yaşanacak iddiaları' gerçeğe dönüşürken son rakamları, Gazeteci Engin Ardıç köşesinde yazdı.

Yazılan sayılar korkunç tabloyu gözler önüne sererken Ardıç, bayram sonrası işten çıkarmaların devam edeceğini ifade etti.

'AHMAKLAR DÜŞÜNSÜN'
Ardıç, birçok belediyede işçilerin işten çıkarıldığını yazarken, şu bilgileri aktardı;

'Ne demiştik? 'Belediye kadrolarını hallaç pamuğu gibi atacaklar' demiştik.

Bunu bilmek için de öyle köşe yazarı falan olmak gerekmiyordu.

Türkiye'de yaşamak yeterliydi.

İmamoğlu denilen adam, iki haftalık saltanatında, işe önce belediye kayıtlarını 'meşkuk' kişilere kopyalatarak, bir yandan da 'AK Partili olduğunu varsaydığı' belediye işçilerine 'sendika değiştirme baskısı' uygulayarak girişti...

Bu baskı 'CHP'nin eline geçen' bütün belediyelerde var. Bazı yerlerde 'işten atarız haa' tehdidi kuvveden fiile çıktı. Uygulamaya koydular.

Adana'da 1.750 işçi kovulmuş. İki bine yakın.

Bolu'da bu sayı henüz 97...

İzmir Kemalpaşa'da henüz 8, bayramdan sonra 170 kişi daha bekleniyor...

Çanakkale Bayramiç'te 53...

53 kişi çıkarmışlar, hemen arkasından 25 başka kişi almışlar. Bu 'tasarruf' oluyormuş.

Ne yapalım, CHP'yi 'solcu' sanıp oy veren ahmaklar düşünsünler.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Chp BelediyesiKöşe YazarıEngin ArdıçChp


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