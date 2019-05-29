USD (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05 EURO (Alış - Satış) : 6,76 - 6,77

Ahir Dağı'nda Zirvesindeki Karagöl Havadan Görüntülendi

Kahramanmaraş’ın doğa güzellikleri arasında yer alan Karagöl, havadan görüntülendi.

Yaşam / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:21
Ahir Dağı'nda Zirvesindeki Karagöl Havadan Görüntülendi

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ahır Dağı'nın zirvesindeki göl, kış mevsiminde bölgeye düşen yağışlarla kendiliğinden oluşuyor. Karagöl, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekerken yaz mevsiminde konargöçerlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Hayvanlarını otlatma fırsatı bulan konargöçerler burada 2 ay kalıyorlar. Drone ile havadan görüntülenen Karagöl'ün eşsiz manzarası ise görenleri kendisine hayran bırakıyor.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı