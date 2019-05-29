Ahir Dağı'nda Zirvesindeki Karagöl Havadan Görüntülendi

Kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Ahır Dağı'nın zirvesindeki göl, kış mevsiminde bölgeye düşen yağışlarla kendiliğinden oluşuyor. Karagöl, fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekerken yaz mevsiminde konargöçerlerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.



Hayvanlarını otlatma fırsatı bulan konargöçerler burada 2 ay kalıyorlar. Drone ile havadan görüntülenen Karagöl'ün eşsiz manzarası ise görenleri kendisine hayran bırakıyor.





Kaynak : İHA

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