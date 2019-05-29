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Adalet Bakanı etek boyu tartışması hakkında konuştu

Bir hakimin duruşmadaki kadın avukatın etek boyuna karışmasına, Adalet Bakanı da müdahale etti. Bakan Gül, olayın takipçisi olduğunu söyledi

Güncel / 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:07
Adalet Bakanı etek boyu tartışması hakkında konuştu

Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2. İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakim, kadın avukatın eteğinin kısa olduğu gerekçesiyle itiraz etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de Twitter sayfasından, şunları yazdı: 'Bugün İstanbul Anadolu Adliyesi'nde avukat meslektaşımızın kıyafet tercihi nedeniyle maruz kaldığı çok tatsız, talihsiz ve hukuksuz olayla ilgili olarak HSK soruşturma başlattı.

HİÇBİR ŞARTLA KABUL EDİLEMEZ

En kısa sürede yasal gereğinin yapılması için sürecin takipçisiyim. Mesleğinde 30 yıldan fazla bir süreyi geride bırakmış, artık geriden gelenlere iyi örnek olması gereken bir yargı mensubunun önündeki davayla değil de avukatın kılık kıyafetiyle meşgul olması hiçbir şartla kabul edilemez.

Hukuk sistemimiz, adalet dağıtırken de adalet ararken de hiç kimsenin kılık-kıyafet veya yaşam tarzı nedeniyle ayrımcılığa ve keyfi işleme maruz kalmasına izin veremez, göz yumamaz.'




TwitterAbdülhamit Gülİş Mahkemesi


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