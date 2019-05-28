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Yoncanın Balya Fiyatı 18 Liraya Yükseldi

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde geçen yıl 15 lira olan yoncanın balya fiyatının 18 liraya yükseldiği bildirildi.

Ekonomi / 28 Mayıs 2019 Salı 11:07
Yoncanın Balya Fiyatı 18 Liraya Yükseldi

İlçede 16 dönüm yonca tarlası bulunan İbrahim Özaydın, geçen yıl 15 liradan sattığı yonca balyası fiyatının artan maliyetler yüzünden son zamanlarda 18 liraya yükseldiğini söyledi.

Özaydın, 'Geçen yıldan bu yana mazot, gübre ve işçilik fiyatlarında büyük artışlar oldu. Ayrıca yem fiyatları 100 TL sınırına dayandı. Bu nedenle saman balyasıyla birlikte yonca balyası fiyatları da yükseldi. Yüksek proteinli olan yonca büyükbaş hayvanların yanı sıra küçükbaş hayvanların da beslenmesinde yemler kadar yeri çok önemli. Çünkü hayvanın sindirimi için yonca şart” dedi.

Kaynak : İHA

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