Yerli Düşünce Derneği'nden Azerbaycan programı

Dernekten yapılan açıklama şu şekidle;



Yerli Düşünce Derneği olarak, can Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilan ettiği ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulduğu 28 Mayıs 1918 tarihinin 101. yıldönümü sebebiyle anma ve iftar programı düzenleyeceğiz.



Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Yerli Düşünce Derneği Başkanı ve Ak Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, milletvekilleri ve bürokratların katılacağı programda siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızı da aramızda görmekten memnuniyet duyacağız.



Mürsel Kamçı



Tarih: 28 Mayıs 2019 Salı Saat: 19.15

Adres: Ahi Evran Mahallesi, Çatalca Sokak, No: 2 Adem Doruk Restoran Sincan/ANKARA

