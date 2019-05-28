Yargıda yeni dönem!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda, “Yargı Reformu Strateji Belgesi”ni yani yol haritasının anlatılacağını açıklamıştı.



Bu açıklamayla ilgili detaylara ulaşan Gazeteci Saygı Öztürk, hukuk fakültesi mezunlarının sınava gireceklerini yazdı.



DEVLET SINAVINA GEÇİLECEK



Öztürk, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavla alakalı 'Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler ÖSYM Başkanlığı tarafından “Devlet Sınavı”ndan geçirilecek. 70 ve üstünde puan alanlardan avukat olmak isteyen avukatlık stajına başlayacak. Hakim, savcı ve noter adayları ise bakanlığın açacağı ikinci sınavdan ve mülakattan geçecek.' ifadelerini kullandı.



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