USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,77 - 6,78

Yargıda yeni dönem!

Gazeteci Saygı Öztürk, hukuk fakültesi mezunlarının sınava gireceklerini yazdı.

Eğitim / 28 Mayıs 2019 Salı 10:20
Yargıda yeni dönem!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıda, “Yargı Reformu Strateji Belgesi”ni yani yol haritasının anlatılacağını açıklamıştı.

Bu açıklamayla ilgili detaylara ulaşan Gazeteci Saygı Öztürk, hukuk fakültesi mezunlarının sınava gireceklerini yazdı.

DEVLET SINAVINA GEÇİLECEK

Öztürk, ÖSYM tarafından düzenlenecek sınavla alakalı 'Hukuk fakültesi mezunlarından hakim, savcı, avukat, noter olmak isteyenler ÖSYM Başkanlığı tarafından “Devlet Sınavı”ndan geçirilecek. 70 ve üstünde puan alanlardan avukat olmak isteyen avukatlık stajına başlayacak. Hakim, savcı ve noter adayları ise bakanlığın açacağı ikinci sınavdan ve mülakattan geçecek.' ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için TIKLAYINIZ Kaynak : Beyaz Gazete Özel

CumhurbaşkanıAdalet BakanıHukuk FakültesiSaygı ÖztürkRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı