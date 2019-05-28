Üst sıralarda yer almak için günlük 20 bin TL ödemişler!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, tatil veya iş amaçlı yurt dışı seyahatler için vize almak isteyenleri dolandıran, liderliğini M.F.T ile S.D.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Polisin yaptığı çalışmada 110 şüphelinin kimliği belirlendi. Ankara merkezli Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Mardin, Eskişehir, Gaziantep ve Balıkesir'de belirlenen ev ve iş yerlerine yapılan operasyonda, örgütün liderlerinden S.D.'nin de aralarında bulunduğu şüphelilerden 86'sı gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar ve doküman ile dijital materyale el konuldu. Suç örgütünün diğer lideri M.F.T. de dün yapılan çalışma sonucu Ankara'da saklandığı adreste gözaltına alındı.



GÜNLÜK 20 BİN TL REKLAM ÖDEMESİ



Polisin çalışmasında, suç örgütünün vize işlemlerinde birçok Avrupa ülkesi için resmi aracı kurum olarak hizmet veren bazı firmaların internet siteleri ve iletişim numaralarını taklit ettiği belirlendi. Şebekenin, kurduğu çok sayıda sahte internet sitesinin Google'ın arama motorlarında üst sıralarda yer alması için günlük 20 bin TL ödeme yaptığı, Facebook ve Twitter'a da sponsorlu reklam verdiği belirlendi.



AYLIK GELİRLERİ 1 MİLYON 200 BİN TL



Ayrıca çete üyelerinin 29 ayrı paravan şirket kurduğu ve bu şirketler üzerinden '0850'li numaraları kullanarak sahte kurumsal kimlik oluşturduğu ortaya çıkarıldı. Polis ekiplerinin, aylarca süren takibi sonucu bugüne kadar aralarında sanatçı, doktor ve avukatların da bulunduğu binlerce kişiyi dolandıran şebekenin aylık gelirinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında vize dolandırıcılarının tuzağına düşenler arasında oyuncu Akasya Asıltürkmen'in de olduğu ortaya çıktı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



Emniyetteki işlemleri tamamlanan 87 şüpheli, savcının talimatıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden 3 otobüsle adliyeye götürüldü.