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Unutulmaya Yüz Tutmuş Tarım Aletlerinin Maketlerini Yapıyor

Bayburtlu Hasan Erkovan unutulmaya yüz tutmuş tarım aletlerinin maketlerini yaparak bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor.

Kültür-Sanat / 28 Mayıs 2019 Salı 11:46
Unutulmaya Yüz Tutmuş Tarım Aletlerinin Maketlerini Yapıyor

İnşaat işçisi olarak 1973'te gittiği Almanya'da 30 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Bayburt'un Aydıntepe İlçesi'ne bağlı Çiğdemlik Köyü'nde yaşayan Hasan Erkovan (72), gençliğinde kullandığı kağnı, saban, kotan ve gem gibi eşyaların maketlerini yapıyor.

Köydeki baba evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek maketleri burada hazırlayan Erkovan, adeta müzeye dönüştürdüğü evin diğer kısmında da ürettiği eserleri sergiliyor.

Erkovan, geçmiş yıllarda bir çoğunu kendisinin de kullandığı, yöre halkının hayatında önemli anıları bulunan şeylerin artık yok olduğunu gördüğünü ve bunun kendisini üzdüğünü ifade ederek, 'Baktım ki eskiden kullandığımız ne varsa kaybolmuş. Ben de bunları canlandırmak için, tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için uğraşmaya başladım.Almanya'da çalıştığı dönemde memleketinin ve köyde kullanılan aletlerin özlemini çektiğini dile getiren Erkovan, 'Bu maketler bana yaşadığımı gençliğimi hatırlatıyor. Ama şimdi bu tarih kayboluyor. Hiç heves de yok. Ben bu tarihi ayakta tutmaya gayret ediyorum' dedi.

Kaynak : İHA

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