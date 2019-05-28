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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Maral olduğu belirlendi.

Güncel / 28 Mayıs 2019 Salı 09:30
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Tillo ilçesi kırsalındaki operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Güvenlik Korucusu Reşit Koçak 2019-07 Operasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride 600 bin lira ödülle aranan sözde Şeyhömer Dağı grubu alan sorumlusu 'Ferman Gabar' kod adlı Naif Maral'in olduğu tespit edildi.

Kaynak : AA

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