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PKK'ya ağır darbe!

İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Siyaset / 28 Mayıs 2019 Salı 17:03
PKK'ya ağır darbe!

İçişleri Bakanı Soylu, 'Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.' dedi.

İçişleri BakanıPkkSüleyman Soylu


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