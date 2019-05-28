Melih Gökçek'ten Binali Yıldırım'a uyarı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, katıldığı programda CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'yla, sadece İstanbul'un konuşulması şartıyla televizyon programında karşı karşıya gelebileceğini söyledi.



MELİH GÖKÇEK'TEN UYARI



Haber sitelerine son dakika olarak düşen haberle ilgili siyasetin deneyimli ismi Melih Gökçek'ten Binali Yıldırım'a dikkat çeken bir uyarı geldi.



Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya geldiği programı hatırlatırken 'Sanki kendi yaomış gibi, su parasını indirdim,akbili indirdim der demogoji yapar (Sanki mecliste karar verecek sayısı varmış gibi) Siz projelere gel dedikçe Kılıçdaroğlu'nun bana yaptığı gibi tamam o konuya gelecem deyip gelmeyip programı bitirir. Melih demişti dersiniz...' paylaşımında bulundu.





1️⃣SN BİNALİ YILDIRIM,

İMAMOĞLU İLE AÇIK OTURUMA ÇIKARIM, AMA

TEK ŞARTIM VAR DEMİŞ...



SADECE İSTANBUL'U KONUŞURUM DEMİŞ.



İMAMOĞLU'NUN İSTANBUL İÇİN PROJESİ YOK Kİ KONUŞSUN.



İSTANBUL'U SANKİ SİZ YÖNETMİŞSİNİZ SAYIP,

18 GÜN İÇİNDEKİ GÖZLEMLERİNİ CILKINI ÇIKARA ÇIKARA ANLATIR.

➡️ pic.twitter.com/GeMHl06ZeV — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 28 Mayıs 2019