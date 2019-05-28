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Melih Gökçek'ten Binali Yıldırım'a uyarı

Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu ile televizyona çıkmayı şarta bağlayan Binali Yıldırım'a uyarıda bulundu.

Siyaset / 28 Mayıs 2019 Salı 12:09
Melih Gökçek'ten Binali Yıldırım'a uyarı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, katıldığı programda CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'yla, sadece İstanbul'un konuşulması şartıyla televizyon programında karşı karşıya gelebileceğini söyledi.

MELİH GÖKÇEK'TEN UYARI

Haber sitelerine son dakika olarak düşen haberle ilgili siyasetin deneyimli ismi Melih Gökçek'ten Binali Yıldırım'a dikkat çeken bir uyarı geldi.

Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya geldiği programı hatırlatırken 'Sanki kendi yaomış gibi, su parasını indirdim,akbili indirdim der demogoji yapar (Sanki mecliste karar verecek sayısı varmış gibi) Siz projelere gel dedikçe Kılıçdaroğlu'nun bana yaptığı gibi tamam o konuya gelecem deyip gelmeyip programı bitirir. Melih demişti dersiniz...' paylaşımında bulundu.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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