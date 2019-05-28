Komandolar Kuzey Irak'ta!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlerin yuvalandığı alanlara yönelik harekat başlatıldı.



Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı jetlerin atışlarıyla başlayan harekata komando tugayları da katılıyor.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Operasyon Planı çerçevesinde dün öğleden sonra Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere atışlar yapıldığı bildirildi.



Atışların ardından saat 20.00'de bölgeye komando tugayı tarafından harekat başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, 'Operasyon ATAK helikopterlerimizin de desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekat ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanmaktadır' ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, harekata ilişkin bazı görüntüler de yer aldı.





