USD (Alış - Satış) : 6,05 - 6,06 EURO (Alış - Satış) : 6,77 - 6,78

İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

3 milyondan fazla Suriyelinin yaşadığı bölgeden, Türkiye'ye göç riski var.

Dünya / 28 Mayıs 2019 Salı 10:01
İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, her gün İdlib bölgesini bombalıyor. Sivillerin de hedef alındığı saldırılarda, her hafta onlarca kişi hayatını kaybediyor.

Bölgede 3 milyonun üzerinde kişi yaşıyor. Büyük bir kriz durumunda hepsi Türkiye'ye göç edecek.

'ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Bu konuyla ilgili son durum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a soruldu. Bakan Akar şu yanıtı verdi: 'İdlib'de gereği yapılıyor, çekilmemiz söz konusu değil. Ruslardan Esad rejimini durdurmasını talep ediyoruz. Orada muhalifler de var.

ATEŞKES SAĞLANMALI

Biz diyoruz ki, öncelikle rejimin işgal ettiği yerlerden çekilmeleri, daha önce 17 Eylül'de vardığımız mutabakat sınırlarına çekilmeli ve buna bağlı olarak muhaliflerin de ateş kesmelerini sağlamalı. Bu konuda Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

ESAD ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE MASUMLARI BOMBALIYOR

Esad rejimiyle görüşmemiz söz konusu değil. Onlar acımasız bir şekilde hastane, okul, evlerde birçok masum insanın ölümüne sebebiyet veriyorlar. Bu konunun artık bitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda gelişme bekliyoruz.

300 BİN CİVARINDA YER DEĞİŞTİRME VAR

300 bin civarında yer değiştirmeyi tespit ettik. Biz de diyoruz ki, bu devam ederse yeni göç dalgasına sebebiyet verir. Bu Türkiye, Avrupa değil Amerika'ya kadar gidebilir.'

MuhaliflerMilli Savunma BakanıAcımasızTürkiyeBeşar Esad


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı