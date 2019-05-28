İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçakları, her gün İdlib bölgesini bombalıyor. Sivillerin de hedef alındığı saldırılarda, her hafta onlarca kişi hayatını kaybediyor.



Bölgede 3 milyonun üzerinde kişi yaşıyor. Büyük bir kriz durumunda hepsi Türkiye'ye göç edecek.



'ÇEKİLMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL'



Bu konuyla ilgili son durum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a soruldu. Bakan Akar şu yanıtı verdi: 'İdlib'de gereği yapılıyor, çekilmemiz söz konusu değil. Ruslardan Esad rejimini durdurmasını talep ediyoruz. Orada muhalifler de var.



ATEŞKES SAĞLANMALI



Biz diyoruz ki, öncelikle rejimin işgal ettiği yerlerden çekilmeleri, daha önce 17 Eylül'de vardığımız mutabakat sınırlarına çekilmeli ve buna bağlı olarak muhaliflerin de ateş kesmelerini sağlamalı. Bu konuda Rusya ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz.



ESAD ACIMASIZ BİR ŞEKİLDE MASUMLARI BOMBALIYOR



Esad rejimiyle görüşmemiz söz konusu değil. Onlar acımasız bir şekilde hastane, okul, evlerde birçok masum insanın ölümüne sebebiyet veriyorlar. Bu konunun artık bitmesini bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde bu konuda gelişme bekliyoruz.



300 BİN CİVARINDA YER DEĞİŞTİRME VAR



300 bin civarında yer değiştirmeyi tespit ettik. Biz de diyoruz ki, bu devam ederse yeni göç dalgasına sebebiyet verir. Bu Türkiye, Avrupa değil Amerika'ya kadar gidebilir.'